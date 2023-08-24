Минюст США будет судиться со SpaceX Илона Маска

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В иске утверждается, что по крайней мере с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX регулярно отказывала лиц, получивших убежище, и беженцев от подачи заявлений и не хотела нанимать или рассматривать их из-за их статуса гражданства.

Отмечается, что это нарушение закона об иммиграции и гражданстве.

Утверждается, что SpaceX ложно заявляла в своих списках вакансий, что только владельцы грин-карты и граждане США могут работать в компании из-за федеральных законов об экспортном контроле.

"Наше расследование показало, что SpaceX не смогла справедливо рассмотреть или нанять лиц, получивших убежище, и беженцев из-за их статуса гражданства, и наложила, что равнозначно запрету на их наем независимо от их квалификации, в нарушение федерального закона", - заявила помощник генерального прокурора Кристен Кларк.