Об этом информирует Минюст .

"16 июня 2023 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к Публичному акционерному обществу "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, а именно: Публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Государственному предприятию "Антонов", - говорится в заявлении.

Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" - это одно из главных предприятий авиационной отрасли Российской Федерации, которое производит, гарантирует и обслуживает авиационную технику гражданского и военного назначения, в частности, тяжелые военно-транспортные самолеты , которые Россия применяет при полномасштабном вторжении.