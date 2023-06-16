Минюст просит ВАКС ввести санкции против производителя авиатехники РФ
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о наложении санкций на российское общество "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина"
Об этом информирует Минюст .
"16 июня 2023 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к Публичному акционерному обществу "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, а именно: Публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", Государственному предприятию "Антонов", - говорится в заявлении.
Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" - это одно из главных предприятий авиационной отрасли Российской Федерации, которое производит, гарантирует и обслуживает авиационную технику гражданского и военного назначения, в частности, тяжелые военно-транспортные самолеты , которые Россия применяет при полномасштабном вторжении.
- Также 10 января Министерство юстиции просило Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов одного из богатейших российских олигархов Олега Дерипаски.
- 13 апреля Министерство юстиции Украины подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применении санкций и конфискации активов гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо.
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