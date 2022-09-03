Об этом сообщает Минюст.

Отмечается, что такое решение позволит обеспечить реализацию Закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"На основании обращения покупателя (потенциального покупателя) СМИ наше профильное ведомство будет проводить проверку деловой репутации такого приобретателя. То есть, будет предоставляться оценка информации об обнаружении соответствия или несоответствия указанному лицу требованиям закона о деолигархизации", - пояснил министр юстиции Денис Малюска.

Он добавил, что в дальнейшем результаты такой проверки будут направляться Совету национальной безопасности и обороны и сообщаться соответствующему покупателю СМИ.

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