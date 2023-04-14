Минюст подал в ВАКС иск по конфискации активов коллаборанта Сальдо
Министерство юстиции Украины подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применении санкций и конфискации активов гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо
Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины.
"13 апреля 2023 года Министерством юстиции Украины подано в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции в отношении Сальдо Владимира Васильевича", - говорится в сообщении.
В Минюсте при подаче искового заявления руководствовались законом Украины "О санкциях". Предусматривается взыскание активов для Украины.
Институт законодательных идей сообщает, что под конфискацию могут попасть компании:
- ООО "БЕБКО-АВТО" в Херсоне. Размер уставного капитала предприятия – 1,8 млн грн. Сеть автосалонов является дилером по продажам и ремонту автомобилей Volvo. Среди конечных бенефициаров есть дочь коллаборанта Ирина Сальдо, Вячеслав Бебко и Антон Кушнир.
- ООО "КОНКА" в Херсоне, занимающееся организацией досуга. Среди учредителей компании также Ирина Сальдо, Александр Больбот, Владимир Дидин и Анна Климентенко. Размер уставного капитала – 18 500 грн, доход за 2020 год – 707 300 грн.
- ПАО "КАШТАН" в Коростышевском районе Житомирской области. Компания специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. Уставный капитал – 370 тыс. грн. Среди основателей – жена Любовь Сальдо. В январе 2018 – ноябре 2022 года фирма продала 11 кубометров гранита по втрое заниженным объемам и номенклатуре. Поэтому в бюджет не поступило более 4,5 млн грн налогов.
- ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" в Херсоне с уставным капиталом 7 млн. грн. Это транспортная компания, конечные бенефициары – Любовь Сальдо, Леонид Гирин и турецкая компания "АЙКУТ КЕТЕНСИОГЛУ". За последние три года с обществом связаны четыре уголовных судебных дела.
Справка. Владимир Сальдо – бівший городской голова Херсона, бывший нардеп Верховной Рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ Сальдо перешел на сторону окупантов. В июне 2022 года он заявил, что получил российское гражданство, а в октябре стал "и.о. губернатора Херсонской области".
- 26 апреля 2022 года в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили так называемого председателя Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
- По состоянию на 11 июня 2022 года в оккупированном Херсоне из 250 тыс. человек российское гражданство приняло 24 человека, в том числе экс-мэр Владимир Сальдо.
- 14 июня 2022 года Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", которая признана пророссийской.
- 2 августа 2022 года управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило список подсанкционных лиц, в списке есть Владимир Сальдо.
- 28 сентября 2022 года СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в их числе Пушилин, Сальдо и Стремоусов.
- Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские террористы планируют вернуться в Херсон в 2023 году.
- СБУ разоблачила экскеровщика банка РФ, который помогал Сальдо вводить "рублевую зону" в Херсоне.
- В декабре глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские террористы планируют вернуться в Херсон в 2023 году.
- Депутату от партии "Блок Владимира Сальдо" заочно объявили подозрение в сотрудничестве с российской ФСБ, подозреваемый склонял к колобранству украинских правоохранителей.
- СБУ ликвидировала сеть подпольных казино, во время оккупации Херсона работавших на администрацию Сальдо.
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