Минюст подал в ВАКС иск по конфискации активов коллаборанта Сальдо

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"13 апреля 2023 года Министерством юстиции Украины подано в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции в отношении Сальдо Владимира Васильевича", - говорится в сообщении.

В Минюсте при подаче искового заявления руководствовались законом Украины "О санкциях". Предусматривается взыскание активов для Украины.

Институт законодательных идей сообщает, что под конфискацию могут попасть компании:

ООО "БЕБКО-АВТО" в Херсоне. Размер уставного капитала предприятия – 1,8 млн грн. Сеть автосалонов является дилером по продажам и ремонту автомобилей Volvo. Среди конечных бенефициаров есть дочь коллаборанта Ирина Сальдо, Вячеслав Бебко и Антон Кушнир.

ООО "КОНКА" в Херсоне, занимающееся организацией досуга. Среди учредителей компании также Ирина Сальдо, Александр Больбот, Владимир Дидин и Анна Климентенко. Размер уставного капитала – 18 500 грн, доход за 2020 год – 707 300 грн.

ПАО "КАШТАН" в Коростышевском районе Житомирской области. Компания специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. Уставный капитал – 370 тыс. грн. Среди основателей – жена Любовь Сальдо. В январе 2018 – ноябре 2022 года фирма продала 11 кубометров гранита по втрое заниженным объемам и номенклатуре. Поэтому в бюджет не поступило более 4,5 млн грн налогов.

ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" в Херсоне с уставным капиталом 7 млн. грн. Это транспортная компания, конечные бенефициары – Любовь Сальдо, Леонид Гирин и турецкая компания "АЙКУТ КЕТЕНСИОГЛУ". За последние три года с обществом связаны четыре уголовных судебных дела.

Справка. Владимир Сальдо – бівший городской голова Херсона, бывший нардеп Верховной Рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ Сальдо перешел на сторону окупантов. В июне 2022 года он заявил, что получил российское гражданство, а в октябре стал "и.о. губернатора Херсонской области".