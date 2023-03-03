Минюст подал иск о конфискации активов россиян Ротенбергов

Об этом сообщили на странице Минюста в Facebook 3 марта.

"Министерство юстиции Украины подало иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства Украины к: Ротенбергу Игорю Аркадьевичу; Ротенбергу Аркадию Романовичу; Скоробогатько Александру Ивановичу; Пономаренко Александру Анатольевичу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что Минюст в поданном в Высший антикоррупционный суд исковом заявлении просит применить санкцию в виде взыскания в доход государства активов вышеупомянутых лиц и взыскать 100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти", а также - 66,65% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный Союз "ЛЫБИДЬ".

Справка

"ИС "Лыбидь" является непосредственным владельцем Ocean Plaza и в свою очередь принадлежит ООО "Авангард-Виларти". Кроме того, в собственности "ИС "Лыбидь" есть три земельных участка и несколько квартир.

Ocean Plaza останавливал работу после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Осенью 2022-го торговый центр возобновил работу.