Минюст подал иск о конфискации активов россиян Ротенбергов
Министерство юстиции Украины подало иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства Украина к Игорю Ротенбергу, Аркадию Ротенбергу, Александру Скоробогатько и Александру Пономаренко
Об этом сообщили на странице Минюста в Facebook 3 марта.
"Министерство юстиции Украины подало иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства Украины к: Ротенбергу Игорю Аркадьевичу; Ротенбергу Аркадию Романовичу; Скоробогатько Александру Ивановичу; Пономаренко Александру Анатольевичу", - говорится в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что Минюст в поданном в Высший антикоррупционный суд исковом заявлении просит применить санкцию в виде взыскания в доход государства активов вышеупомянутых лиц и взыскать 100% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Авангард-Виларти", а также - 66,65% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный Союз "ЛЫБИДЬ".
Справка
"ИС "Лыбидь" является непосредственным владельцем Ocean Plaza и в свою очередь принадлежит ООО "Авангард-Виларти". Кроме того, в собственности "ИС "Лыбидь" есть три земельных участка и несколько квартир.
Ocean Plaza останавливал работу после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Осенью 2022-го торговый центр возобновил работу.
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