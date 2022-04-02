Минюст объяснил правила выезда из Украины для водителей призывного возраста
Минюст предоставил разъяснение, кому из водителей в возрасте 18-60 лет можно покидать Украину во время войны
Об этом говорится в фейсбуке министерства .
"В связи с введением военного положения в Украине, запрещен выезд за пределы страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение сделано для некоторых категорий граждан, а также водителей, осуществляющих грузоперевозки", - отметили в Минюсте.
Согласно постановлению Кабмина №194 от 3.03.2022, пересечь границу могут только военнообязанные водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов и гуманитарной помощи; работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.
Согласно пункту 7 постановления, решение о бронировании военнообязанных водителей принимают Министерство инфраструктуры Украины, областные военные администрации или Киевская городская военная администрация. Обратиться можно в любой из этих органов.
Для получения разрешения на пересечение границы нужно загрузить форму, распечатать, заполнить все поля, поставить подпись и печать, сфотографировать или сделать скан-копию в формате pdf, отправить по электронному адресу [email protected] в формате word и pdf, заполнить оптовик .
Спросить подтверждение бронирования можно по телефону линии поддержки: + 38 (044) 334 43 04. Она работает ежедневно с 08:00 до 17:00.
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