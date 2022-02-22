Минюст направит в ЕСПЧ материалы о признании Россией "Л/ДНР"

Об этом он написал в фейсбуке .



Каждое утро я начинаю с того, что отвожу детей в школу и садик, и ни один спич агрессивного диктатора из соседнего государства это правило изменить не сможет", - отметил он.



Денис Малюска отметил, что Минюст обратил внимание на слова президента РФ о признании Россией "Л/ДНР" и его дальнейших действиях.



"Готовимся подавать дополнительные материалы в ЕСПЧ по действиям России на Донбассе", - подчеркнул министр.

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