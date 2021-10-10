Минюст: исполнительная служба долги за коммуналку не взимает, машины из-за этого не забирает
Заместитель министра по вопросам исполнительной службы в Министерстве юстиции Украины Андрей Гайченко уточнил, в каких именно случаях Государственная исполнительная служба прямо на дорогах может изымать личные транспортные средства у водителей
Об этом он заявил у себя в фейсбуке, передает Еспресо.TV .
"Без судебного решения, вступившего в законную силу, органы ГИС долги за коммуналку не взимают! В отношении подавляющего большинства должников по ЖКХ, а это примерно 99 человек из 100, решений судов о взыскании задолженности нет. Поэтому им нечего бояться", - отметил замминистра.
Вместе с тем он подтвердил информацию о начале конфискации автомобилей тех, кто имеет долги по гражданско-правовым сделкам и подтвержденную в судебном порядке неуплату алиментов.
При этом авто у таких лиц сотрудники ГИС могут изъять, остановив прямо во время движения.
"Другое утверждение о том, что должникам теперь будет значительно сложнее уклоняться от уплаты, - подтверждаю! Сегодня ГИС является эффективным инструментом государства в выполнении решений, принятых именем Украины", - добавил он.
Подобное уже происходит в пяти областях Украины.
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