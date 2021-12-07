Минюст и пенитенциарную службу Грузии оштрафовали за публикацию видеокадров с Саакашвили, - омбудсмен
Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала министерство юстиции и специальную пенитенциарную службу за публикацию кадров с камер наблюдения, на которых видно, как экс-президент Михаил Саакашвили употреблял пищевые добавки и как его силой доставляли из реанимобиля в палату тюремной больницы
Об этом сообщает сайт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
"Такое решение было принято Службой государственного инспектора Грузии из-за нарушения Министерством юстиции и Специальной пенитенциарной службой прав, предусмотренных ст. 44 Закона Грузии о защите персональных данных", - говорится в публикации.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова в обращении к государственному инспектору Грузии Лонди Толорае подчеркнула, что распространение грузинскими властями видеоматериалов о пребывании в тюремной камере Михаила Саакашвили без его согласия является незаконным вмешательством в его личное право на частную жизнь и нарушает ст. 8 Европейской конвенции о правах человека и ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Согласно заявлению Службы госинспектора Грузии, некоторые видеозаписи с Саакашвили и фотографии с изображением принятых им пищевых добавок (определенных каш и пюре) необходимо расценивать как нарушение достоинства личности, которая голодает.
Служба Госинспектора потребовала от Минюста и Специальной пенитенциарной службы убрать из социальной сети Facebook и с официальных веб-сайтов обнародованные ими материалы с персональными данными Саакашвили.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 9 ноября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что к Михаилу Саакашвили применили силу перед вывозом из тюрьмы.
- 6 декабря нардеп из "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что Саакашвили якобы приписали психотропный препарат для улучшения сна, о котором не знал личный врач экс-президента Грузии.
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