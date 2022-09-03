Минюст Грузии рассказал, скольким россиянам дали гражданство в 2022 году

Об этом сообщает общественный вещатель Грузии.

Известно, что президент Грузии предоставил гражданство только 728 лицам, которые по происхождению из Грузии и одновременно отвечают требованиям законодательства относительно уровня знания государственного языка, истории Грузии и основных прав.

Количество отказов гражданам РФ, как отмечают, было втрое больше: всего с начала 2022 года подали 3265 заявок, из них 2537 отклонили.

Минюст опубликовал информацию в ответ на публикацию отчета Института развития свободы и демократии (IDFI). В нем говорится, что на граждан РФ выпадает 72% случаев предоставления гражданства Грузии, не связанных с возобновлением гражданства, и что за 2018–2022 годы гражданами Грузии стали 6075 граждан РФ.

Как известно, в Грузии все активнее обсуждают опасения из-за массового приезда россиян после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

18 августа около 20 правозащитных организаций Грузии требуют от властей ввести визовый режим с Россией . Инициаторы заявления добавили, что тема массового приезда россиян в Грузию стала очень актуальна. Так, с февраля 2022 г. в стране зарегистрировали 6,4 тыс. российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года.

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