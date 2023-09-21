Минюст арестовал 50,3% долей двух предприятий Ferrexpo в Украине. Компания называет ограничения незаконными
Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины наложил ограничения на корпоративные права Еристовского и Билановского горно-обогатительных комбинатов, входящих в горно-металлургическую группу Ferrexpo, в размере 50,3% за каждым предприятием
Об этом сообщила компания в биржевом сообщении на Лондонской фондовой бирже утром 21 сентября.
Отмечается, что ограничения запрещают передачу 50,3% корпоративных прав, которыми владеет Ferrexpo AG в Еристовском ГОКе и Билановском ГОКе другим лицам, но на данный момент никоим образом не влияют на право собственности Ferrexpo, в частности право корпоративного голоса или получение дивидендов. Компания подчеркнула, что не намерена и никогда не собиралась передавать корпоративные права на эти предприятия другим лицам.
Ferrexpo считает, что эти ограничения не связаны с деятельностью ее предприятий, а являются частью текущей серии судебных процессов против украинского предпринимателя Константина Жеваго, семья которого владеет частью в британском холдинге через трастовую компанию. Ferrexpo заявила, что применение таких ограничений противоречит украинскому законодательству.
"Применение ограничений относительно 50,3% корпоративных прав в этих предприятиях является незаконным, поскольку противоречит законодательству Украины по ряду оснований, в частности из-за того, что корпоративные права этих предприятий в соответствии с законодательством Украины полностью принадлежат Группе Ferrexpo, а не любому другому лицу" , – подчеркивается в биржевом сообщении.
Ferrexpo намерена защищать свои права и анализирует возможные правовые средства защиты, которые ей доступны. В компании опасаются, что в случае, если процесс принудительного обращения взыскания, в соответствии с которым было наложено ограничение, не будет прерван, это может в конечном итоге привести к потенциальной продаже частиц в двух комбинатах третьим лицам.
Компания сообщает, что операционная деятельность Ferrexpo осталась неизменной.
- В апреле 2023 года компания Ferrexpo доказала в Верховном суде Украины правомерность покупки более 40% акций Полтавского ГОКа в 2002 году.
- В сентябре 2022 года Северный апелляционный хозяйственный суд постановил отобрать 40% акций Полтавского ГОКа у компании. И решил их передать оффшорным компаниям: СМИ связывали их с россиянами и допускали возможную причастность к делу Игоря Коломойского.
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