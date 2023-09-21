Минюст арестовал 50,3% долей двух предприятий Ferrexpo в Украине. Компания называет ограничения незаконными

Об этом сообщила компания в биржевом сообщении на Лондонской фондовой бирже утром 21 сентября.

Отмечается, что ограничения запрещают передачу 50,3% корпоративных прав, которыми владеет Ferrexpo AG в Еристовском ГОКе и Билановском ГОКе другим лицам, но на данный момент никоим образом не влияют на право собственности Ferrexpo, в частности право корпоративного голоса или получение дивидендов. Компания подчеркнула, что не намерена и никогда не собиралась передавать корпоративные права на эти предприятия другим лицам.

Ferrexpo считает, что эти ограничения не связаны с деятельностью ее предприятий, а являются частью текущей серии судебных процессов против украинского предпринимателя Константина Жеваго, семья которого владеет частью в британском холдинге через трастовую компанию. Ferrexpo заявила, что применение таких ограничений противоречит украинскому законодательству.

"Применение ограничений относительно 50,3% корпоративных прав в этих предприятиях является незаконным, поскольку противоречит законодательству Украины по ряду оснований, в частности из-за того, что корпоративные права этих предприятий в соответствии с законодательством Украины полностью принадлежат Группе Ferrexpo, а не любому другому лицу" , – подчеркивается в биржевом сообщении.

Ferrexpo намерена защищать свои права и анализирует возможные правовые средства защиты, которые ей доступны. В компании опасаются, что в случае, если процесс принудительного обращения взыскания, в соответствии с которым было наложено ограничение, не будет прерван, это может в конечном итоге привести к потенциальной продаже частиц в двух комбинатах третьим лицам.

Компания сообщает, что операционная деятельность Ferrexpo осталась неизменной.