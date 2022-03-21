Минюст анонсировал готовность подать иски о запрете ряда политических партий в Украине

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, передает пресс-служба ведомства в Facebook.



"Совет национальной безопасности и обороны остановил на время военного положения в Украине деятельность ряда политических партий. На Минюст была возложена обязанность реализовать это решение СНБО в установленном порядке. Единственный законный способ это сделать – подать иски в суд с просьбой запрета деятельности этих партий", - сказала Коломиец.



Она отметила, что относительно "Партии Шария" уже подан такой иск, дело все еще находится в суде.



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"Такие же иски будут поданы в суд по другим 10 партиям. Мы будем готовы сделать это уже завтра, 22 марта. Среди оснований для запрета 11 политических партий - пропаганда войны, призывы к изменению конституционного строя, угрозы нарушения суверенитета Украины, коллаборационизм", - сказала Коломиец.



В Минюсте сообщили, что к уголовной ответственности будут привлечены люди, в отношении которых уже возбуждены уголовные производства или в действиях которых будут установлены признаки преступных деяний, направленных на подрыв суверенитета Украины.



"Если же человек только был сторонником той или иной партии, – логично, что юридической ответственности за это она нести не будет", – подытожила Коломиец.

Президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения. Список: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".