Мины в Черном море указывают, что вторжение РФ касается гражданских интересов, – Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В британской разведке заявили, что российские военно-морские силы сохраняют дальнюю блокаду украинского побережья в черном и азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.

"Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной через время, которое украинские силы имели для подготовки", - отмечают в сообщении.

Британская разведка также отмечает, что Россия оказалась неспособна уничтожить системы украинского ПВО и это серьезно подорвало способность ее сухопутных войск к наступлению.