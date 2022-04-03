Мины в Черном море указывают, что вторжение РФ касается гражданских интересов, – Минобороны Великобритании
Мины в Черном море представляют серьезный риск для морской деятельности. Их наличие наверняка связано с военно-морской деятельностью России в этом районе и демонстрирует, как вторжение в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
В британской разведке заявили, что российские военно-морские силы сохраняют дальнюю блокаду украинского побережья в черном и азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.
"Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной через время, которое украинские силы имели для подготовки", - отмечают в сообщении.
- Британская разведка также отмечает, что Россия оказалась неспособна уничтожить системы украинского ПВО и это серьезно подорвало способность ее сухопутных войск к наступлению.
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