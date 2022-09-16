Мины, патроны и пластид: на деоккупированной территории Черниговщины обнаружили российские схроны
На деоккупированном пограничные Черниговщины обнаружили два российских тайника с пластидом, патронами, минами, которые передадут защитникам Украины или уничтожат
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .
В первом тайнике нашли 17 кг пластида, противопехотные мины и электродетонаторы до взрывчатки, а во втором - патроны разного калибра.
Подходящие боеприпасы передадут Силам обороны, а непригодные – уничтожат.
- 9 августа в Черниговской области нашли хранилище боеприпасов россиян, в котором было более 1,6 тыс. патронов, гранаты, мины и подствольный гранатомет.
- 23 июля в Черниговской области обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ.
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