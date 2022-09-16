Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

В первом тайнике нашли 17 кг пластида, противопехотные мины и электродетонаторы до взрывчатки, а во втором - патроны разного калибра.

Подходящие боеприпасы передадут Силам обороны, а непригодные – уничтожат.

9 августа в Черниговской области нашли хранилище боеприпасов россиян, в котором было более 1,6 тыс. патронов, гранаты, мины и подствольный гранатомет.

23 июля в Черниговской области обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb