Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Мины калибра 120 мм производят по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности часть расположена в одном из европейских государств.

В концерне отметили, что эти боеприпасы являются первым продуктом совместного производства со страной-членом НАТО, а недавно Минобороны Украины заключен контракт на поставку этих средств поражения.

"Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 метров. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику", - говорят в Укроборонпроме.

В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 километров, а современными боеприпасами — более 8 километров.

Так, 120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия, которое украинские защитники активно используют против российских оккупантов.