Мины калибра 120 мм: Укроборонпром впервые начал производить боеприпасы со страной-членом НАТО
Государственный концерн Укроборонпром и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм – это первый боеприпас, изготовленный по такой схеме
Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Мины калибра 120 мм производят по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности часть расположена в одном из европейских государств.
В концерне отметили, что эти боеприпасы являются первым продуктом совместного производства со страной-членом НАТО, а недавно Минобороны Украины заключен контракт на поставку этих средств поражения.
"Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 метров. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику", - говорят в Укроборонпроме.
В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 километров, а современными боеприпасами — более 8 километров.
Так, 120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия, которое украинские защитники активно используют против российских оккупантов.
- Напомним, 7 февраля в Укроборонпроме заявили, что находятся почти на финише относительно полной линейки снарядов для артиллерии.
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