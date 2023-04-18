Минветеранов разработало тренинги для работников, в чьи коллективы будут возвращаться военные

Об этом информирует правительственный портал.

"Один из проектов, над которым мы сейчас работаем в рамках системы перехода от военной службы к гражданской жизни – это разработка специальной программы, как коллективам предприятий принимать ветерана-коллегу. Она будет способствовать полноценной адаптации на рабочем месте Защитников и Защитниц, которые будут возвращаться в гражданскую жизнь ", – рассказала глава директората стратегического планирования и евроинтеграции Минветеранов Светлана Березина.

Минветеранов разрабатывает программы адаптации на рабочем месте защитников, которые будут возвращаться в гражданскую жизнь.

В настоящее время специалисты центра психосоциальной реабилитации уже разработали тренинги для работников предприятий, которые помогут коллективу правильно принимать ветеранов по возвращении их с войны.

Такие занятия начинают в Укрзализныце, где почти 10 тысяч работников защищают страну на фронте.

"Эти люди вернутся на свои рабочие места, нужно наработать новые подходы для их полноценной адаптации в своих коллективах. Пока мы и работаем", - добавила Березина.