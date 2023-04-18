Минветеранов разработало тренинги для работников, в чьи коллективы будут возвращаться военные
В Украине разрабатывают программы адаптации на рабочем месте военных, которые будут возвращаться в гражданскую жизнь. В настоящее время созданы тренинги для Укрзализныци
Об этом информирует правительственный портал.
"Один из проектов, над которым мы сейчас работаем в рамках системы перехода от военной службы к гражданской жизни – это разработка специальной программы, как коллективам предприятий принимать ветерана-коллегу. Она будет способствовать полноценной адаптации на рабочем месте Защитников и Защитниц, которые будут возвращаться в гражданскую жизнь ", – рассказала глава директората стратегического планирования и евроинтеграции Минветеранов Светлана Березина.
Минветеранов разрабатывает программы адаптации на рабочем месте защитников, которые будут возвращаться в гражданскую жизнь.
В настоящее время специалисты центра психосоциальной реабилитации уже разработали тренинги для работников предприятий, которые помогут коллективу правильно принимать ветеранов по возвращении их с войны.
Такие занятия начинают в Укрзализныце, где почти 10 тысяч работников защищают страну на фронте.
"Эти люди вернутся на свои рабочие места, нужно наработать новые подходы для их полноценной адаптации в своих коллективах. Пока мы и работаем", - добавила Березина.
- Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил , что парламент проголосовал бюджет и деньги заложены в бюджете на выплаты военным.
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