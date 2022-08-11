Минветеранов призывает присоединиться к Всеукраинскому забегу в память о погибших украинских военных
Минветеранов приглашает принять участие во Всеукраинском забеге "Уважаю воинов, бегу за героев Украины", который в этом году состоится не только в Украине, но и за границей
Об этом сообщило Минветеранов в фейсбуке .
"Минветеранов приглашает присоединиться к Всеукраинскому забегу "Уважаю воинов, бегу за героев Украины"
Это - ежегодная мера для памяти погибших Защитников и Защитниц, которая дает возможность пробежать за погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также продемонстрировать благодарность и поддержку родным и близким наших Героев", - отметили в министерстве .
В 2018 году забег положил начало отцу украинского защитника, "киборга", Алексею Дурмасенко.
В этом году впервые в истории мероприятие состоится не только в Украине, но и за рубежом: в США, Польше, Литве, Германии, Венгрии, Швеции, Сингапуре и других странах.
Из соображений безопасности в Украине забег проведут онлайн. Участники будут преодолевать дистанции 2, 5 и 10 км. Все зарегистрировавшиеся смогут принять участие в происшествии с 24 августа по 25 сентября 2022 года.
Зарегистрироваться на забег можно по ссылке .
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