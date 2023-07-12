Об этом сообщила пресс-служба Минветеранов.

Ведомство обосновывает поддержку законопроекта тем, что в период российского полномасштабного вторжения инвалидность получили около 168 тыс. украинцев. Кроме того, многие военнослужащие получили тяжелые телесные повреждения или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Учитывая это, Минветеранов считает необходимость применения медицинского каннабиса критической, а принятие законопроекта о разрешении на контролируемое производство и применение медицинского каннабиса и лекарств на его основе - "шагом гуманности к гражданам Украины, которые испытывают постоянные душевные, физические и фантомные боли".

"Украина, как цивилизованное государство, должна разработать четкие правила выработки и обращения каннабиса в медицинских целях, как это сделали такие ведущие страны как Финляндия, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Словакия и другие. При этом крайне важно урегулировать четкий порядок контроля и учета производителей растений для передачи их в дальнейшую работу фармацевтам и ученым", - говорится в сообщении.

В Минветеранов добавили, что в доступе к медицинскому каннабису также нуждаются пациенты при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

Что известно о лекарствах на основе медицинского каннабиса

Каннабис - это психоактивное средство, которое добывается из растений конопли. Различают два его основных активных вещества - каннабидиол (КБД) и тетрагидроканабинол (ТГК). Именно от их соотношения зависит, какие свойства имеет тот или иной вид каннабиса.

Препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также такие препараты используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Также это лекарство облегчает боль тяжелобольным и паллиативным больным, в частности пациентам с онкозаболеваниями и пациентам с ВИЧ.

В июле 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект о медицинском каннабисе. Документ вернули на доработку. Народный депутат Николай Княжицкий тогда подчеркивал, что в законопроекте о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли.

В ноябре 2021 года законопроект о медицинском каннабисе вынесли на общественное обсуждение.

Сторонники легализации отмечают, что во время войны документ приобрел еще большую актуальность, поскольку речь идет о лечении людей из ПТСР, а именно ветеранов и пострадавших во время боевых действий. Представители общественных организаций говорят, что легализация препаратов на основе медицинского каннабиса способна обеспечить жизнь без боли миллионам пациентов с онкологией, эпилепсией и рассеянным склерозом.

В июне 2022 года легализацию медицинского каннабиса в Украине поддержало правительство.

В январе 2023 года ряд украинских общественных организаций потребовал от Верховной Рады принять законопроект о медицинском каннабисе под номером 7457, внесенный в парламент в июне 2022 года.

В начале февраля 2023 года в Раду внесли законопроект "О регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны". Он предусматривает разрешение использования растения только в медицинских и научных целях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что целесообразность терапевтического применения конопли подтверждена учеными для оказания паллиативной помощи (в основном препараты на основе каннабиса применяют для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, нуждающихся в помощи, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна).

28 июня президент Украины Владимир Зеленский поддержал легализацию в Украине каннабиса для медицинских нужд. Позже в поддержку такой законодательной инициативы выступило министерство здравоохранения.