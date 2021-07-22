Минветеранов и фонд "Вернись живыми" презентовали бренд, который будет продвигать ветеранский бизнес
22 июля состоялась презентация совместного проекта Министерства по делам ветеранов и фонда "Вернись живым" - "Сотворение Защитниками"
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
Этот проект имеет целью продвигать ветеранский бизнес, сделать его узнаваемым.
Название бренда символизирует всех предпринимателей защитников Украины, а также их бизнес. Лозунг проекта - "Доверие и ответственность".
"Когда посещаешь населенные пункты, в частности вблизи линии разграничения, можно увидеть много ветеранских инициатив, которые действительно впечатляют. Наши защитники создают уникальные вещи: улиточную ферму, крафт сыры, кузнечную продукцию, и пр. Но об этом знает небольшое количество людей. Мы решили на уровне государства сделать наших ветеранов-бизнесменов известными, придать им способности ", - заявила министр Юлия Лапутина.
Над разработкой символики работали специалисты digital агентства Moko. Крест, изображенный на логотипе, является символом войска. Стилизованный щит подчеркивает, что проект принадлежит украинским защитникам.
По замыслу авторов, один из элементов эмблемы символизирует Пульс защитника - активного человека, который создает что-то в своей жизни и обществе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.86Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное