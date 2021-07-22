Минветеранов и фонд "Вернись живыми" презентовали бренд, который будет продвигать ветеранский бизнес

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

Этот проект имеет целью продвигать ветеранский бизнес, сделать его узнаваемым.

Название бренда символизирует всех предпринимателей защитников Украины, а также их бизнес. Лозунг проекта - "Доверие и ответственность".

"Когда посещаешь населенные пункты, в частности вблизи линии разграничения, можно увидеть много ветеранских инициатив, которые действительно впечатляют. Наши защитники создают уникальные вещи: улиточную ферму, крафт сыры, кузнечную продукцию, и пр. Но об этом знает небольшое количество людей. Мы решили на уровне государства сделать наших ветеранов-бизнесменов известными, придать им способности ", - заявила министр Юлия Лапутина.

Над разработкой символики работали специалисты digital агентства Moko. Крест, изображенный на логотипе, является символом войска. Стилизованный щит подчеркивает, что проект принадлежит украинским защитникам.

По замыслу авторов, один из элементов эмблемы символизирует Пульс защитника - активного человека, который создает что-то в своей жизни и обществе.