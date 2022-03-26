Минус шесть российских генералов, – военный эксперт
Глубокий кризис управления в армии оккупанта, потери высоких должностных лиц на передовых командных пунктах, проблемы на тактических звеньях
Кризис управления в армии кафиров комментирует Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса в эфире Еспресо TV
«Группировка, которая проводит так называемую специальную операцию на украинских территориях, испытывает глубокий кризис управления. За месяц боевых действий вторгшиеся в нас вооруженные силы РФ потеряли двух командующих армии, это два генерал-лейтенанта, потеряли двух командиров дивизий, заместителя командующего армией и двух начальников штабов армии, то есть должностных лиц с категорией генерал, я насчитал шесть» - отметил эксперт.
Виктор Кевлюк заключил: «Это говорит о том, что высокие должностные лица вынуждены выдвигаться в составе передовых командных пунктов своих объединений очень близко к переднему краю, чтобы справиться с неуклюжими действиями тактических командиров, и попадают под наши удары».
«По застреленному командиру российской бригады этот факт под Киевом имел место. 37-я отдельная мотострелковая бригада, командир бригады полковник Дмитрий Медведев, боец этой бригады имел убеждение в том, что разгром их батальона с огромными потерями, только до половины убитыми, это личная вина командира. Боец переехал его по танку. Медведев остался жив, эвакуирован в госпиталь в Беларусь. Это факт», - прокомментировал полковник запаса.
Кевлюк подчеркнул: «Это говорит о том, что тактическое звено солдаты-сержанты имеют огромные сомнения в компетентности своего командования, падает доверие, падает морально-психологическое состояние, потому что люди не знают, что делать и как делать».
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