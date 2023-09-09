Минус РЛС "Зоопарк", 8 складов боеприпасов, средство ПВО и 17 беспилотников: ВСУ нанесли россиянам потери на Таврическом направлении
Украинские воины продолжают уничтожать российских террористов и их военную технику, в частности, на Таврическом направлении
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"За прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 744 обстрела, нанес 4 ракетных и 18 авиа-ударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1468 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 321 человек. 233, плен - 7)", - говорится в сведении о последних суток.
На Таврическом направлении уничтожены 40 единиц военной техники противника. Речь идет о танке, боевой бронированной машине, 9 арт-системах и минометов, средстве ПВО, ПТРК, 17 беспилотников, 6 единицах автомобильной техники и 3 единицах специальной техники.
Отдельно следует отметить, что Россия потеряла РЛС "Зоопарк". Также были уничтожены 8 складов боеприпасов и 2 пункта управления врага.
- Силы обороны преуспевают вблизи Роботиного и Клещиевки, а также уничтожили 5 арт-систем и 1 ЗРК россиян.
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