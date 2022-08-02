Минус одна украинская авиакомпания. Лоукост Bees Airlines лишили сертификата эксплуатанта
Государственная авиационная служба Украины аннулировала Сертификат эксплуатанта общества с ограниченной ответственностью "БИЗ ЭЙРЛАЙН"
Об этом говорится в Приказе Госавиаслужбы.
Согласно приказу, Сертификат аннулирован в связи с необеспечением обществом с ограниченной ответственностью "БИЗ ЭЙРЛАЙН" эксплуатации не менее двух воздушных судов.
ООО "БИЗ ЭЙРЛАЙН" должно немедленно вернуть Сертификат эксплуатанта № UA059 с эксплуатационными спецификациями в Госавиаслужбу.
- 15 февраля 2022 года авиакомпания Bees Airline сообщила, что владельцы самолетов – лизинговые компании требуют перебазирования всех самолетов за пределы Украины. С начала горячей фазы войны деятельность компании была уже невозможна.
- В то же время известно, что авиакомпания SkyUp нашла работу для своих восьми самолетов (два других находятся на техобслуживании). Также планирует открыть в ЕС собственную авиакомпанию этой осенью.
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