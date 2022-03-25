Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины, – информирует Эспрессо.TV .



В свою очередь, - говорят военные, - противник наращивает присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других для ведения воздушной разведки.



Однако один БПЛА оперативно-тактического уровня был поражен украинскими зенитными ракетами.



"Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты".



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