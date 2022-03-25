Минус один Су-34 и четыре крылатые ракеты России. Воздушные силы Украины рассказали о результатах дня
24 марта российские окупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины
Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины, – информирует Эспрессо.TV .
В свою очередь, - говорят военные, - противник наращивает присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других для ведения воздушной разведки.
Однако один БПЛА оперативно-тактического уровня был поражен украинскими зенитными ракетами.
"Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты".
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