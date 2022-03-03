Минус один. Над Волновахой сбили российский истребитель
Су-34 совершал бомбардировку гражданского населения
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, информирует Еспресо.TV .
"Минус один. Только что подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, - говорится в сообщении. - Пилоты этого самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города".
- Напомним, сегодня украинские военные сбили над Ирпенем российский истребитель СУ-30.
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