Минус один. Над Волновахой сбили российский истребитель

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, информирует Еспресо.TV .



"Минус один. Только что подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, - говорится в сообщении. - Пилоты этого самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города".

Напомним, сегодня украинские военные сбили над Ирпенем российский истребитель СУ-30.