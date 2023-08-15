Минус один летчик РФ: в Краснодарском крае разбился военный самолет
На аэродроме в Краснодарском крае России в понедельник подвергся авиакатастрофе учебный самолет, один из членов экипажа погиб
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ
Российское Минобороны сообщает, что самолет Л-39 учебного авиационного полка потерпел авиатрость во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Он упал в пределах аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет.
По предварительной информации, один из членов экипажа погиб. В министерстве добавили, что причина аварии устанавливается.
Справочно . Л-39 – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет производства Чехословакии. Основной тренировочный самолет стран-участниц Организации Варшавского договора. На нем преимущественно учатся пилоты, прежде чем сесть за боевые самолеты. Способен нести боекомплект из двух ракет. Экипаж состоит из двух человек.
- Напомним, 12 августа вблизи российского Калининграда якобы из-за технической неисправности упал истребитель Су-30, в результате чего погибли все члены экипажа.
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