Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Российское Минобороны сообщает, что самолет Л-39 учебного авиационного полка потерпел авиатрость во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Он упал в пределах аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет.

По предварительной информации, один из членов экипажа погиб. В министерстве добавили, что причина аварии устанавливается.

Справочно . Л-39 – учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет производства Чехословакии. Основной тренировочный самолет стран-участниц Организации Варшавского договора. На нем преимущественно учатся пилоты, прежде чем сесть за боевые самолеты. Способен нести боекомплект из двух ракет. Экипаж состоит из двух человек.