Минус – еще одна турбина Siemens. Газпром во второй раз сократил поставки газа через "Северный поток-1" – до 40%
Прокачка газа через "Северный поток" снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"
Об этом сообщил "Газпром", передает "Интерфакс".
"В связи с истечением срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с распоряжением Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суточная производительность КС "Портовая" снизится с 16 июня до 67 млн. куб. м в сутки, что составляет около 41%.
Это уже второе уменьшение прокачки газа в течение нескольких дней. Во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".
- Отметим, что "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.
- Напомним, 27 мая Оператор ГТС Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы "Северного потока – 1".
- 10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1".
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