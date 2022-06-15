Об этом сообщил "Газпром", передает "Интерфакс".

"В связи с истечением срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с распоряжением Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суточная производительность КС "Портовая" снизится с 16 июня до 67 млн. куб. м в сутки, что составляет около 41%.

Это уже второе уменьшение прокачки газа в течение нескольких дней. Во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

Отметим, что "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

Напомним, 27 мая Оператор ГТС Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы "Северного потока – 1".

10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1".

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