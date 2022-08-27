Минус два "смерча" оккупантов: в Чернобаевке ВСУ уничтожили технику врага

Об этом он сказал 27 августа в прямом эфире телеканала Freedom.

По словам Сергея Хланя, оккупанты настойчиво продолжали стягивать технику в Чернобаевку. В этот раз они привезли две реактивные системы залпового огня "смерч". Ими они планировали ударить по Николаеву.

Однако как только русские войска начали расставлять технику, по ним ударили Вооруженные Силы Украины. В результате удара были уничтожены два "смерча" и несколько вражеских складов, а оккупанты впали в панику.

Ранее Юрий Соболевский рассказал о том, как наши военные уничтожают захватчиков в Херсонской области.