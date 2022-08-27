Минус два "смерча" оккупантов: в Чернобаевке ВСУ уничтожили технику врага
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что в Чернобаевке ВСУ уничтожили две реактивные системы залпового огня "смерч"
Об этом он сказал 27 августа в прямом эфире телеканала Freedom.
По словам Сергея Хланя, оккупанты настойчиво продолжали стягивать технику в Чернобаевку. В этот раз они привезли две реактивные системы залпового огня "смерч". Ими они планировали ударить по Николаеву.
Однако как только русские войска начали расставлять технику, по ним ударили Вооруженные Силы Украины. В результате удара были уничтожены два "смерча" и несколько вражеских складов, а оккупанты впали в панику.
- Ранее Юрий Соболевский рассказал о том, как наши военные уничтожают захватчиков в Херсонской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное