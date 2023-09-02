Минус 7 лодок оккупантов: Гуменюк о потерях врага на южном фронте

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Каждый раз, пытаясь разведать, что творится на левобережье, враг высылает свои диверсионно-разведывательные группы на лодках. За минувшие сутки минус 7 таких лодок у оккупанта. То есть каждый раз, когда группа противника выезжает на задачу, она больше не возвращается", - подчеркнула Гуменюк. .

Капитан 1-го ранга также добавила, что на Херсонском направлении ВСУ преуспевают.

"Наш успех состоит в том, что мы постепенно отодвигаем врага. Попытки врага подойти поближе, чтобы бить по правобережью, фактически прекратились. Потому что, пытаясь туда подвинуться, они подвергают себя опасности. Подрываясь на минах, которые сами заложили, или встречаясь с нашей контрбатарейной борьбой", - отметила Гуменюк.