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Минус 7 лодок оккупантов: Гуменюк о потерях врага на южном фронте

2 сентября, 2023 суббота
08:58
Война с Россией

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что каждый раз, когда диверсионная группа противника выезжает на задание, она больше не возвращается

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Каждый раз, пытаясь разведать, что творится на левобережье, враг высылает свои диверсионно-разведывательные группы на лодках. За минувшие сутки минус 7 таких лодок у оккупанта. То есть каждый раз, когда группа противника выезжает на задачу, она больше не возвращается", - подчеркнула Гуменюк. .

Капитан 1-го ранга также добавила, что на Херсонском направлении ВСУ преуспевают.

"Наш успех состоит в том, что мы постепенно отодвигаем врага. Попытки врага подойти поближе, чтобы бить по правобережью, фактически прекратились. Потому что, пытаясь туда подвинуться, они подвергают себя опасности. Подрываясь на минах, которые сами заложили, или встречаясь с нашей контрбатарейной борьбой", - отметила Гуменюк.

  • За сутки войны в Украине, 1 августа, российская армия потеряла еще 570 своих военнослужащих, 12 танков и одно средство ПВО. На фронте между тем произошло 45 боевых столкновений
  • На утро субботы, 2 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей. Ракетоносители "калибров" отсутствуют.
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