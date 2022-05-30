Минус 63 россиянина: ВСУ провели контратаку южнее Кривого Рога, - Вилкул

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram .

Он назвал ситуацию на фронте в этом направлении напряженной, но стабильной и контролируемой.

"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолет СУ-35", - сказал Вилкул.

Глава ВА сообщил, что 29 мая россияне обстреливали населенные пункты Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево. Была трижды обстреляна Зеленодольская община.

По его данным, пострадавших нет.