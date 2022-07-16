Об этом идет речь в телеграмме подразделения.

"Огневой налет на Белогоровку. В ходе операции бойцами спецподразделения KRAKEN было ликвидировано 60 чел. личного состава противника, уничтожено 5 единиц вражеской техники. Еще два кафира были взяты в плен", - подчеркнули украинские военные.

Поселок Белогоровка находится в составе Лисичанской общины Северодонецкого района Луганской области.

10 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ сдерживают российские войска в районе Белогоровки Луганской области. Также атаки кафиров осложнены потерями боеприпасов, которые на складах уничтожают украинские артиллеристы.

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