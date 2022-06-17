Минус 50% для Словакии. Россия продолжает сокращать поставки газа в Европу

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

Отмечается, что во вторник поставки российского газа в Словакию упали на 10%, в среду – уже на 15%, а в четверг – на треть.

Генеральный директор SPP Ричард Прокипчак заверил, что уменьшение поставок российского газа не повлияет на обеспечение потребителей в Словакии.

В частности, компания уже договорилась о получении газа из месторождений в Северном море, а также сжиженного природного газа, прибывающего в Хорватию.

"На каждый мегаватт-час, которого нам сейчас не хватает, мы заполняем наши газохранилища дополнительными двумя мегаватт-часами", - отметил Прокипчак.

На данный момент, добавил гендиректор SPP, газохранилища Словакии заполнены на 52%, и в расчете на годовое потребление это больше, чем в других странах Вышеградской четверки.

В последние несколько дней Газпром ограничил поставки в ряд стран ЕС. В частности, уже известно о существенном сокращении поставок в Германию, Италию, Францию и Австрию.

Напомним, во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила , что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток-1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.

Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек заявил в среду, что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток - 1" является политическим.

Также в среду Eni SpA сообщила , что Газпром проинформировал итальянский энергетический гигант о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.

Вчера, 16 июня, австрийский концерн OMV получил уведомление о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила, что отметила сокращение поставок российского голубого топлива

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