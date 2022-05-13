Минус 100 единиц боевой техники, сотни убитых: ВСУ отбросили оккупантов от Сиверского Донца после 8 суток атак, - Бутусов
Силы обороны Украины отбросили российские войска после 8 дней неудачных попыток оккупантов форсировать реку Сиверский Донец
Об этом он написал в Facebook.
"Российское наступление под селами Белогоровка, Серебрянка и Дроновка Луганской области полностью разгромлено. Сегодня собственными глазами наблюдал отход и бегство российских войск с плацдарма возле села Белогоровка. 8 суток подряд российские войска пытались прорваться через реку Сиверский Донец и создали три плацдарма", - Бутусов.
Он добавил, что стойкость пехоты, атака танкистов, удары артиллерии с корректировкой дронов, пуски противотанковых ракетных комплексов позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери.
"Россияне просто не выдержали боя. Российские войска были выбиты постепенно с каждого плацдарма, и сегодня я имел честь видеть как бегут под грохот украинских орудий российские танки от Белогоровки. Эта неудачная попытка стоила российской армии около 100 единиц боевой техники, сотни уничтоженных войск", - подытожил журналист.
- 11 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Сиверский Донец.
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