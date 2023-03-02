Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"За прошедшие сутки под огнем оккупантов были населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области", - пишет глава региона.

Сообщается, что рашисты вели огонь из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов по городу Купянск, поселкам Ковшаровка и Великий Бурлук, селам Красное, Глубокое, Стрелечья, Червоная Заря и другие.

У села Бударки российские войска применил БПЛА с боевой нагрузкой.

В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.

В селе Кондрашовка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждено административное здание.

1 марта пиротехники обезвредили 17 взрывоопасных предметов.