В прошлые сутки враг бил из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов по Харьковщине, также применил дроны
1 марта российские военные били по мирным населенным пунктам Харьковской области из ствольной артиллерии, реактивной системы залпового огня, минометов и применяли беспилотники
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"За прошедшие сутки под огнем оккупантов были населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области", - пишет глава региона.
Сообщается, что рашисты вели огонь из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов по городу Купянск, поселкам Ковшаровка и Великий Бурлук, селам Красное, Глубокое, Стрелечья, Червоная Заря и другие.
У села Бударки российские войска применил БПЛА с боевой нагрузкой.
В результате повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.
В селе Кондрашовка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждено административное здание.
1 марта пиротехники обезвредили 17 взрывоопасных предметов.
- Российские оккупанты утром 28 февраля нанесли удары по городу Купянск Харьковской области - погиб 63-летний мужчина.
- 1 марта россияне обстреляли населенный пункт Чугуев Харьковской области, в результате чего пострадали мужчина 52 лет и мальчик 13 лет.
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