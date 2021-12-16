Минцифры: заявление в полицию можно будет подавать онлайн
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Минцифры и МВД работают над возможностью подачи заявления в полицию в онлайн-режиме. Пока неизвестно, когда эта опция заработает
Об этом он сказал в интервью BBC.
"Когда появился новый министр внутренних дел (Денис Монастырский, – Ред.), мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, – это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план , над которым мы работаем", – сказал Федоров.
Министр добавил, что информация, отображаемая в "Действии", хранится в реестрах дата-центров. Они могут быть и частными, и построенными внутри министерства.
- Напомним, 30 октября Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что благодаря запуску Military ID в "Действии" мужчины смогут менять место регистрации без похода в военкомат.
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