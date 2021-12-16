Минцифры: заявление в полицию можно будет подавать онлайн

Об этом он сказал в интервью BBC.



"Когда появился новый министр внутренних дел (Денис Монастырский, – Ред.), мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, – это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план , над которым мы работаем", – сказал Федоров.



Министр добавил, что информация, отображаемая в "Действии", хранится в реестрах дата-центров. Они могут быть и частными, и построенными внутри министерства.

Напомним, 30 октября Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что благодаря запуску Military ID в "Действии" мужчины смогут менять место регистрации без похода в военкомат.