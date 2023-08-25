Минцифры запускает программу "Прочность": как получить $60 тыс. на развитие бизнеса

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Целью проекта является помощь предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей в возвращении в пострадавшие регионы и восстановлении или развитии бизнеса.

В центрах Дия.Бизнес состоятся образовательные инвенты: воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары. Эксперты помогут усовершенствовать навыки по планированию бизнеса, маркетингу, международной торговле, развитию инноваций, психологической устойчивости и т.д.

Участники программы создадут стратегии по возобновлению бизнеса и новых рабочих мест.

Авторы 20 лучших стратегий получат грант в $3000 в поддержку своего дела.

К участию в программе будут отобраны 60 малых и средних предпринимателей, отвечающих критериям отбора.

Условия для участия:

Географическое расположение и регистрация: представители малого или среднего бизнеса должны иметь зарегистрированную хозяйственную деятельность в Харьковской, Днепропетровской или Одесской областях, пострадавших от полномасштабной войны.

Вид бизнеса: участие в проекте открыто для предпринимателей из разных секторов экономики, включая сельское хозяйство, производство, услуги, торговлю и т.д.

Статус бизнеса: проект открыт как активным предпринимателям, ведущим свой бизнес в пострадавших регионах, так и предпринимателям, желающим вернуться в регион и возобновить свою деятельность.

Потенциал создания рабочих мест: проект направлен на поддержку бизнеса, способствующего созданию новых рабочих мест в соответствующих регионах. Участники должны продемонстрировать свой потенциал для создания новых рабочих мест в регионе.

Содействие региональному развитию: участники должны иметь подлинную заинтересованность в содействии общему развитию и росту своих регионов и объяснить, как их бизнес-планы согласуются с целями регионального развития.

Узнать больше об условиях и зарегистрироваться на участие в программе можно по ссылке .