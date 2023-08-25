Минцифры запускает программу "Прочность": как получить $60 тыс. на развитие бизнеса
Министерство цифровой трансформации создало образовательно-грантовую программу "Прочность", направленную на поддержку пострадавшего от полномасштабной войны бизнеса из Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Целью проекта является помощь предпринимателям из Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей в возвращении в пострадавшие регионы и восстановлении или развитии бизнеса.
В центрах Дия.Бизнес состоятся образовательные инвенты: воркшопы, мастер-классы, лекции и семинары. Эксперты помогут усовершенствовать навыки по планированию бизнеса, маркетингу, международной торговле, развитию инноваций, психологической устойчивости и т.д.
Участники программы создадут стратегии по возобновлению бизнеса и новых рабочих мест.
Авторы 20 лучших стратегий получат грант в $3000 в поддержку своего дела.
К участию в программе будут отобраны 60 малых и средних предпринимателей, отвечающих критериям отбора.
Условия для участия:
Географическое расположение и регистрация: представители малого или среднего бизнеса должны иметь зарегистрированную хозяйственную деятельность в Харьковской, Днепропетровской или Одесской областях, пострадавших от полномасштабной войны.
Вид бизнеса: участие в проекте открыто для предпринимателей из разных секторов экономики, включая сельское хозяйство, производство, услуги, торговлю и т.д.
Статус бизнеса: проект открыт как активным предпринимателям, ведущим свой бизнес в пострадавших регионах, так и предпринимателям, желающим вернуться в регион и возобновить свою деятельность.
Потенциал создания рабочих мест: проект направлен на поддержку бизнеса, способствующего созданию новых рабочих мест в соответствующих регионах. Участники должны продемонстрировать свой потенциал для создания новых рабочих мест в регионе.
Содействие региональному развитию: участники должны иметь подлинную заинтересованность в содействии общему развитию и росту своих регионов и объяснить, как их бизнес-планы согласуются с целями регионального развития.
Узнать больше об условиях и зарегистрироваться на участие в программе можно по ссылке .
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