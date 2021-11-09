Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дии" по всей Украине
Министерство цифровой трансформации планирует запустить 100 офлайн-пунктов поддержки "Дии" в 20 областях Украины на этой неделе
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, Минцифры начинает открывать офлайн-пункты "Дии" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Они будут работать в самых массовых пунктах вакцинации.
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров напомнил, что ведомство запустило пять пунктов в Киеве в центрах вакцинации на прошлой неделе.
"Мы увидели, что очень много людей подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но еще и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране. Поэтому вторую неделю почти каждый день езжу в центры массовой вакцинации, общаюсь с людьми, медицинскими работниками", - цитирует пресс-служба слова Федорова.
Отмечается, что в оффлайн пунктах можно проконсультироваться по видам COVID-сертификатов в "Действии"; как подать заявку на получение цифрового сертификата COVID и какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, а также что делать, чтобы продолжить действие сертификата COVID.
В пресс-службе отметили, что на этой неделе в 20 областях Украины откроются более 100 таких пунктов. Целью Минцифры является открытие таких пунктов в массовых центрах вакцинации в каждой области. Федоров отметил, что с открытием оффлайн-пунктов помогают местные власти и волонтеры.
По словам министра, в пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек. Часть обращений — от людей постарше, нуждающихся в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.
На сегодняшний день в Дии сгенерировано более 8 миллионов СOVID-сертификатов. Их количество растет каждый день. По словам Федорова, команда Минцифры сейчас работает над внедрением алгоритмов, которые помогут автоматически исправлять ошибки врачей в электронной системе здравоохранения:
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