Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дии" по всей Украине

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



Согласно сообщению, Минцифры начинает открывать офлайн-пункты "Дии" в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Они будут работать в самых массовых пунктах вакцинации.



Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров напомнил, что ведомство запустило пять пунктов в Киеве в центрах вакцинации на прошлой неделе.



"Мы увидели, что очень много людей подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но еще и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране. Поэтому вторую неделю почти каждый день езжу в центры массовой вакцинации, общаюсь с людьми, медицинскими работниками", - цитирует пресс-служба слова Федорова.



Отмечается, что в оффлайн пунктах можно проконсультироваться по видам COVID-сертификатов в "Действии"; как подать заявку на получение цифрового сертификата COVID и какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, а также что делать, чтобы продолжить действие сертификата COVID.

В пресс-службе отметили, что на этой неделе в 20 областях Украины откроются более 100 таких пунктов. Целью Минцифры является открытие таких пунктов в массовых центрах вакцинации в каждой области. Федоров отметил, что с открытием оффлайн-пунктов помогают местные власти и волонтеры.



По словам министра, в пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек. Часть обращений — от людей постарше, нуждающихся в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.

На сегодняшний день в Дии сгенерировано более 8 миллионов СOVID-сертификатов. Их количество растет каждый день. По словам Федорова, команда Минцифры сейчас работает над внедрением алгоритмов, которые помогут автоматически исправлять ошибки врачей в электронной системе здравоохранения: