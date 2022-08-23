Минцифры запускает бесплатные вебинары, чтобы помочь предпринимателям улучшить английский
С 6 сентября стартует серия бесплатных вебинаров, во время которых предпринимателей будут обучать деловому английскому и специфике ведения переговоров на иностранном
Об этом сообщает Минцифра.
“Украина – это бренд. Работать с украинским бизнесом – это мировой тренд. А инструментом, без которого овладеть мировым рынком невозможно, остается английский язык. Поэтому запускаем серию вебинаров для украинских предпринимателей, чтобы овладеть деловыми коммуникациями на английском языке", – сообщает Минцифра.
Предприниматели смогут бесплатно принять участие в вебинарах по темам:
- Ваша команда и английский, с чего начать?
-
7 шагов — как украинскому бизнесу заговорить по-английски
- Бизнес-коммуникация на английском и при чем здесь культура?
-
Как реагировать на жалобы клиентов на английском? А пожаловаться самому?
- Бизнес-встречи на английском – что нужно знать для успеха?
В министерстве уверяют, что такое обучение будет полезным владельцам бизнеса, руководителям предприятий и отдельных департаментов, HR менеджерам, менеджерам по работе с клиентами, маркетологам и коммуникационщикам, всем, кто работает с иностранными партнерами и проводит переговоры на английском.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.53
Покупка 39.53Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное