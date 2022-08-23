Об этом сообщает Минцифра.

“Украина – это бренд. Работать с украинским бизнесом – это мировой тренд. А инструментом, без которого овладеть мировым рынком невозможно, остается английский язык. Поэтому запускаем серию вебинаров для украинских предпринимателей, чтобы овладеть деловыми коммуникациями на английском языке", – сообщает Минцифра.

Предприниматели смогут бесплатно принять участие в вебинарах по темам:

Ваша команда и английский, с чего начать?

7 шагов — как украинскому бизнесу заговорить по-английски

Бизнес-коммуникация на английском и при чем здесь культура?

Как реагировать на жалобы клиентов на английском? А пожаловаться самому?

Бизнес-встречи на английском – что нужно знать для успеха?

В министерстве уверяют, что такое обучение будет полезным владельцам бизнеса, руководителям предприятий и отдельных департаментов, HR менеджерам, менеджерам по работе с клиентами, маркетологам и коммуникационщикам, всем, кто работает с иностранными партнерами и проводит переговоры на английском.