Минцифры в августе переведет в онлайн еще три строительные услуги
Министерство цифровой трансформации с 1 августа запустит еще три строительные онлайн услуги
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, с 1 августа в электронной системе в сфере строительства появится три обновления.
В частности, надо будет вносить сведения о координатах объектов строительства, их высотности и тому подобное. Это позволит избежать ситуаций, когда незаконно подменялись проектные документации для увеличения количества этажей или розмеров строительства.
Также, по информации ведомства, необходимо будет вносить данные о проведенной технической инвентаризации объектов. Это сделает невозможным использование поддельных техпаспортов, если застройщик захочет легализовать здание с нарушениями.
Кроме того, регистраторы прав смогут получать сведения о присвоении адреса из электронной системы в сфере строительства. Это уменьшит контакты людей с чиновниками и сделает систему более прозрачной. Также появится возможность отслеживать все изменения объекта.
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