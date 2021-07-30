Минцифры в августе переведет в онлайн еще три строительные услуги

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



Согласно сообщению, с 1 августа в электронной системе в сфере строительства появится три обновления.



В частности, надо будет вносить сведения о координатах объектов строительства, их высотности и тому подобное. Это позволит избежать ситуаций, когда незаконно подменялись проектные документации для увеличения количества этажей или розмеров строительства.



Также, по информации ведомства, необходимо будет вносить данные о проведенной технической инвентаризации объектов. Это сделает невозможным использование поддельных техпаспортов, если застройщик захочет легализовать здание с нарушениями.



Кроме того, регистраторы прав смогут получать сведения о присвоении адреса из электронной системы в сфере строительства. Это уменьшит контакты людей с чиновниками и сделает систему более прозрачной. Также появится возможность отслеживать все изменения объекта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb