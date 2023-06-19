Минцифры утвердило перечень стран для программы украинского е-резидентства
Иностранные предприниматели из четырех стран благодаря программе е-резидентства смогут удаленно открыть свой бизнес в Украине и платить налоги на специальных условиях
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
Первыми в программу е-резидентства присоединились Словения, Индия, Пакистан и Таиланд. В дальнейшем список стран будет расширяться.
В Минцифре отметили, что сейчас идет доработка дополнительной нормативно-правовой базы и тестирование информационной системы. После этого последует полноценный запуск программы.
Что известно об е-резидентстве в Украине
6 октября 2022 г. Верховная Рада приняла закон об украинском е-резидентстве, который позволит ІТ-специалистам в несколько кликов "перевезти" свой бизнес в Украину, физически оставаясь в своей стране. 1 апреля 2023 года этот закон вступил в силу .
Благодаря программе е-резидентства иностранные предприниматели смогут:
- удаленно зарегистрировать свой бизнес в Украине;
- платить налоги в режиме онлайн и на льготных условиях;
- использовать передовые технологии.
В Минцифре считают, что программа позволит привлекать международные инвестиции и сделает Украину мировым IT-брендом. Впрочем, резидентами не смогут стать предприниматели, уже имеющие доход в Украине, а также граждане государства-агрессора (России) или находящиеся в санкционном списке.
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