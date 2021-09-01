Минцифры ускорило рассмотрение заявок в электронной системе строительства
Министерство цифровой трансформации ускорило рассмотрение заявок в электронной системе в сфере строительства
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Минцифра и партнеры запускают новый алгоритм рассмотрения заявок в электронной системе строительства. Приоритет заявки определяться автоматиино", - говорится в сообщении.
В пресс-служба объяснили, что раньше украинцы имели проблемы с несоблюдением сроков предоставления госуслуг в сфере строительства. Система позволяла самостоятельно определять приоритетность в рассмотрении заявок, что приводило к задержкам в ответах и создавало коррупционные риски.
Отмечается, что цифровизация позволит сделать эту услугу быстрее, прозрачной и комфортной. Обновления систем не допустит продления сроков предоставления услуг в сфере строительства.
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