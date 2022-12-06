Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По словам Федорова, Минцифры вместе с Recorded Future будут создавать технологические решения для защиты украинцев от российских атак. В частности, было договорено о совместной работе по созданию новых продуктов и технологий для защиты критической инфраструктуры, которые смогут использовать во всем мире. Recorded Future должна предоставить Украине разведывательную платформу, аналитиков и инженеров, которые будут сотрудничать со специалистами министерства. Минцифры предоставит собственную экспертизу.

"Компания уже помогла нашей стране в расследовании военных преступлений россиян, открыла доступ к платформе Intelligence Cloud более чем на $10 миллионов и помогла справиться с кибератаками", - добавил Федоров.

Как добавили в пресс-службе Министерства, Украина и Recorded Future давно сотрудничают в сфере кибербезопасности. Подписанный меморандум позволит усилить партнерство и использовать разведывательные данные для защиты Украины в физическом и киберпространстве.

"Украина ведет войну от имени свободного мира, что имеет важное значение для Запада. Россия повторяет свою бессмысленную стратегию войны, уже применявшуюся в Сирии и Чечне, и направляет действия на гражданскую инфраструктуру. Recorded Future готова помочь Украине в обороне с помощью нашей разведки. Мы с нетерпением ждем совместной работы над этим вызовом с командой Министерства цифровой трансформации Украины, которая имеет историю креативных интернет-решений", – отметил Кристофер Альберг, генеральный директор и соучредитель Recorded Future.

Справка. Recorded Future – это частная компания по кибербезопасности, основанная в 2009 году, со штаб-квартирой в Сомервилле, штат Массачусетс. Компания специализируется на сборе, обработке, анализе и распространении информации об угрозах.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись более 1,2 млн кибератак

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