Минцифры: ЦПАПы будут помогать сгенерировать COVID-сертификаты и получить тысячу за вакцинацию

Об этом сообщили в Минцифры.



"Если вы получили две дозы вакцинации, однако до сих пор нет зеленого COVID-сертификата в приложении, ЦПАПы также помогают сгенерировать его", - сообщили в ведомстве.



В министерстве отмечают, что это позволит как можно большему числу украинцев подать заявку и поддержать бизнес, существенно пострадавший во время пандемии коронавируса.



Получить 1 тыс. грн могут граждане от 18 лет, у которых есть зеленый сертификат о вакцинации в приложении "Дия".

Напомним, 19 декабря полноценно заработала программа "е-Поддержка".

Услугой воспользовались более 3 млн украинцев.

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