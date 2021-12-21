Минцифры: ЦПАПы будут помогать сгенерировать COVID-сертификаты и получить тысячу за вакцинацию
Более 1,2 тыс. центров предоставления админ услуг консультируют граждан, как сгенерировать COVID-сертификаты и получить выплаты за вакцинацию в рамках проекта.
Об этом сообщили в Минцифры.
"Если вы получили две дозы вакцинации, однако до сих пор нет зеленого COVID-сертификата в приложении, ЦПАПы также помогают сгенерировать его", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отмечают, что это позволит как можно большему числу украинцев подать заявку и поддержать бизнес, существенно пострадавший во время пандемии коронавируса.
Получить 1 тыс. грн могут граждане от 18 лет, у которых есть зеленый сертификат о вакцинации в приложении "Дия".
- Напомним, 19 декабря полноценно заработала программа "е-Поддержка".
- Услугой воспользовались более 3 млн украинцев.
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