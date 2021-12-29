Минцифры тестирует в приложении "Дия" уведомление о судебных заседаниях

Об этом министерство написало в Facebook.



"Теперь вы всегда будете предупреждены заранее о судебных заседаниях, где вы являетесь участником: взыскание задолженности банком или коммунальным предприятием без вашего ведома или обращение родственников в суд о разделе наследственного имущества, в котором вы также наследник, и т.д.", - сообщили в Минцифре.



Для получения уведомлений на телефон необходимо настроить соответствующую опцию в приложении "Дия".



Услуга была реализована совместно с Центром судебных сервисов и Информационными судебными системами, входящими в сферу управления Государственной судебной администрации.

Напомним, ранее в "Действие" запустили бета-тестирование PhotoID и сервиса опросов.

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