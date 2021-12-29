Минцифры тестирует в приложении "Дия" уведомление о судебных заседаниях
15 декабря Министерство цифровой трансформации начало в приложении "Дия" бета-тест уведомления о судебных заседаниях, в которых участвует пользователь
Об этом министерство написало в Facebook.
"Теперь вы всегда будете предупреждены заранее о судебных заседаниях, где вы являетесь участником: взыскание задолженности банком или коммунальным предприятием без вашего ведома или обращение родственников в суд о разделе наследственного имущества, в котором вы также наследник, и т.д.", - сообщили в Минцифре.
Для получения уведомлений на телефон необходимо настроить соответствующую опцию в приложении "Дия".
Услуга была реализована совместно с Центром судебных сервисов и Информационными судебными системами, входящими в сферу управления Государственной судебной администрации.
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