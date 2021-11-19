Минцифры создало портал с ответами на вопросы о COVID-сертификатах

Об этом сообщает Минцифры в Telegram.



"В приложении "Дия" украинцы сгенерировали уже 12,4 млн сертификатов. С каждым днем это количество увеличивается. Чтобы помочь каждому украинцу получить сертификат в "Дии", мы создали специальный веб-портал, где собрали все ответы и инструкции", - отметили в Минцифре. .



Так, на портале можно просмотреть информацию о видах COVID-сертификатов, пошаговые инструкции и условия для генерирования документа и найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (например, почему сертификат не поддерживается в приложении).



Зайти на портал можно по ссылке.

Напомним, 12 ноября в "Дии" убрали функцию "удалить COVID-сертификат".

15 ноября в приложении появился COVID-сертификат для переболевших коронавирусом.