Минцифры создало портал с ответами на вопросы о COVID-сертификатах
Министерство цифровой трансформации создало отдельную веб-платформу с ответами на самые распространенные вопросы по COVID-сертификатам
Об этом сообщает Минцифры в Telegram.
"В приложении "Дия" украинцы сгенерировали уже 12,4 млн сертификатов. С каждым днем это количество увеличивается. Чтобы помочь каждому украинцу получить сертификат в "Дии", мы создали специальный веб-портал, где собрали все ответы и инструкции", - отметили в Минцифре. .
Так, на портале можно просмотреть информацию о видах COVID-сертификатов, пошаговые инструкции и условия для генерирования документа и найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (например, почему сертификат не поддерживается в приложении).
Зайти на портал можно по ссылке.
- Напомним, 12 ноября в "Дии" убрали функцию "удалить COVID-сертификат".
- 15 ноября в приложении появился COVID-сертификат для переболевших коронавирусом.
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