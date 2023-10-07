Минцифры сообщило о подготовке инструментов регулирования ИИ в Украине

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Внедрение регулирования будет происходить в два этапа:

Первый этап предполагает предоставление бизнесу инструментов для подготовки к будущему регулированию ИИ, например, оценки влияния технологий на права человека и подписания добровольных кодексов поведения.

Второй этап, который планируется начать с 2024 года, будет означать принятие закона, аналогичного европейскому AI Аct, что позволит создать идентичные правовые режимы с ЕС в сфере искусственного интеллекта, упростить сотрудничество с европейскими партнерами и привлечь инвестиции.

Главными целями разработки регуляторов являются поддержка конкурентоспособности бизнеса и обеспечение доступа к глобальным рынкам, развитие бренда Украины как цифровой нации в области ИИ, защита прав человека от рисков разработки и использования систем с искусственным интеллектом, создание и поддержание культуры со- и саморегулирования в сфере ИИ в Украина, интеграция в европейский рынок и имплементация стандартов ЕС как часть общего евроинтеграционного трека Украины.

"Мы стремимся не зарегулировать рынок ИИ, а найти баланс между интересами бизнеса и обеспечением должного уровня защиты граждан от рисков ИИ", - отметило Минцифры.