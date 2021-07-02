Минцифры разработало обучающий сериал о том, как построить общество "в смартфоне"

Курс предлагает практические рекомендации и инструменты цифровизации на уровне территориальной громады. Участники обучения смогут узнать, с чего начинается цифровая громада; как создать вебсайт; что такое брендинг; как контент (фото, тексты, презентации) влияет на цифровой имидж; как громаде наладить связь с целевыми аудиториями через соцсети; что такое цифровая партиципация; с чего начать стратегию цифровизации и как сделать первые шаги по внедрению кибербезопасности.