Минцифры разработало обучающий сериал о том, как построить общество "в смартфоне"
Министерство цифровой трансформации запустило обучающий сериал "Как громаде стать цифровой?"
Об этом сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации.
Обучающий сериал рассказывает о том, как построить общество "в смартфоне".
Ведущим сериала выступил украинский кулинарный эксперт, шеф-повар, бизнесмен, телеведущий, основатель социального проекта CultFood Евгений Клопотенко.
Сериал уже доступен для просмотра на платформе " Дия. Цифровое образование ".
Особенности курса:
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Курс предлагает практические рекомендации и инструменты цифровизации на уровне территориальной громады. Участники обучения смогут узнать, с чего начинается цифровая громада; как создать вебсайт; что такое брендинг; как контент (фото, тексты, презентации) влияет на цифровой имидж; как громаде наладить связь с целевыми аудиториями через соцсети; что такое цифровая партиципация; с чего начать стратегию цифровизации и как сделать первые шаги по внедрению кибербезопасности.
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8 серий продолжительностью 6-9 минут.
- Курс предназначен для государственных служащих, которым небезразлично развитие IТ в своей громаде. После обучения участники получат сертификат с кредитом объемом 0,2 ЕКТС.
- просмотреть курс можно с украинскими субтитрами для людей с нарушениями слуха.
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