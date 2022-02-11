Минцифры разработало дорожную карту для запуска е-гривны: Федоров рассказал о преимуществах
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Национальный банк и Минцифры разработали дорожную карту для введения электронной гривны
Об этом Фёдоров рассказал в интервью РБК-Украина.
"Мы с Национальным банком разработали дорожную карту по поводу электронной гривны. Мы активно двигаемся по ней и хотим запустить в этом году "пилот" электронной гривны", – сказал министр.
Федоров отметил, что в отличие от физической гривны у электронной есть преимущества.
"Во-первых, это эмиссия. Выпустить деньги и доставить их - это занимает много времени и денег. Во-вторых, мы сможем делать таргетированные выплаты и субсидии. На примере программы "Поддержка". Для ее реализации нам приходится сильно избегать, чтобы не было фроду (вид мошенничества, превышение лимита использования услуг - ред.)", - пояснил министр.
Глава Минцифры отметил, что электронная гривна делает невозможными случаи мошенничества. Е-формат позволяет отслеживать подозрительные транзакции и, по словам Федорова, над этим работают во всех развитых странах мира.
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