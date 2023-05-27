Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Минцифры расширяет сотрудничество с НАТО в области оборонных технологий и инноваций

Минцифры расширяет сотрудничество с НАТО в области оборонных технологий и инноваций

27 мая, 2023 суббота
02:41
Технологии

Украина и НАТО начали Диалог по инновациям высокого уровня, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере технологий и оборонных инноваций

Об этом шла речь во время встречи в Брюсселе главы Минцифры Михаила Федорова и заместителя Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Дэвида ван Вила, информирует пресс-служба правительства.

Сейчас Украина остается идеальной площадкой для тестирования и разработки лучших решений defense-tech. Именно поэтому НАТО заинтересована в сотрудничестве и уже рассматривает возможности поддержки украинских военных продуктов. В частности, разработок defense tech кластера Brave1.

"Вместе с украинской храбростью мы отмечаем творчество, ловкость и инновации, воплощающие Вооруженные силы Украины. НАТО поддерживает Украину, в частности, в ее инновационных усилиях. Как любители военного времени, стартапы и неправительственные организации помогают побеждать российского агрессора сегодня, так же мы видим путь к мощной украинской инновационной экосистеме в экономическом развитии страны завтра", — сказал помощник Генсека НАТО по новым вызовам безопасности Дэвид Ван Вил.

Минцифры и НАТО приступят к двум направлениям: экспертная поддержка НАТО украинских решений двойного назначения и поиск способов финансирования украинских инноваций, которые принесут пользу Украине и Альянсу. Также в 2022 году Североатлантический союз начал Фонд инноваций НАТО по развитию технологий. Фонд планирует инвестировать 1 миллиард евро в стартапы, разрабатывающие технологии двойного назначения, которые являются приоритетными для НАТО. Он начинает активную работу уже в этом году.

В правительстве отмечают, что у Украины уже есть совместные наработки с НАТО. Система ситуационной осведомленности Delta, отражающая поле боя в реальном времени, была создана в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны по стандартам НАТО.

"Это самая большая война со времен Второй мировой и одновременно – самая технологичная война в истории человечества. Особую роль в противостоянии врагу, в разы превосходящему по количеству вооружений и личного состава, играют именно инновации. Начало Диалога по инновациям между Украиной и НАТО – важный шаг, который выведет взаимодействие нашей страны и Альянса на новый уровень. Мы также готовы делиться опытом с союзниками. Ведь уже больше года используем инновации в условиях реальных боевых действий", – отметил Михаил Федоров.

Чиновники ожидают закрепления договоренностей по инновациям по результатам саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле на уровне глав государств и правительств Альянса.

  • Напомним, Украина на саммите в Вильнюсе планирует предложить два пакета сотрудничества с НАТО.
Война с Россией
НАТО
помощь Украине
Читайте также:
Китай
26 мая, 2023 пятница
В Китае озвучили свою версию причины войны РФ против Украины
26 мая, 2023 пятница
Если ракета-перехватчик ударит по ядерному оружию, ядерного взрыва не будет, - военный эксперт Черник
Радіус дії Storm Shadow
25 мая, 2023 четверг
Storm Shadow в комбинации с ракетами-обманками выполнили задачу по уничтожению объектов противника в Луганске, - военный эксперт Свитан
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.13
    Покупка 37.13
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
27 мая
02:13
В Херсонской области обнаружили злоупотребления при закупке зимней формы для терробороны
01:45
У крупнейшего теневого перевозчика нефти из РФ отзывают лицензию 21 танкера
01:17
Зеленский встретился с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом
00:53
"Совершали определенные мероприятия": Малюк о причастности СБУ к подрыву Крымского моста
00:50
Эксклюзив
Легион "Свобода России" не скрывает амбиций пойти на Москву, полк Калиновского называет конечной целью Минск, - представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции
00:27
Армения и Азербайджан продолжат мирные переговоры в Кишиневе, где возможно подписание соглашения
00:18
Швеция все еще надеется вступить в НАТО до июльского саммита Альянса, - МИД
2023, пятница
26 мая
23:53
Эксклюзив
Сейчас в Бахмуте для россиян очень сложная ситуация, – военный эксперт Свитан
23:22
Эксклюзив
судья
Без каких-либо изменений восстановить доверие к Верховному Суду будет сложно, - юрист Гришко
23:12
Майкл Макфол
Экспосол США в России советует всем начать учить украинский
23:12
ракета ATACMS
Предоставить Украине ATACMS: конгрессмены обеих партий обратились в Байдену
23:00
Обновлено
Россияне готовят в ближайшее время ядерные провокации на ЗАЭС, - разведка
22:58
Эксклюзив
ФСБ
Россияне в оккупации начали новую волну обысков с тотальными проверками, - депутат Запорожского облсовета Лишенко
22:54
Обновлено
В Киеве глава одного из райсудов насмерть сбил нацгвардейца. Водителя заставят сдать биоматериалы
22:23
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Если удар по кораблю "Иван Хурс" наш, ВСУ могут брать в прицел носителей Калибров: военные итоги недели
22:11
НАТО
Германия развернет систему ПВО Patriot в Литве для защиты саммита НАТО
21:55
Выступал против вторжения в Украину: в России фронтмэна "Би-2" Егора Бортника признали иноагентом
21:52
Обзор
Украина – в НАТО с оккупированными территориями, ОДКБ может распасться. Акценты мировых СМИ 26 мая
21:51
Зеленский о предоставлении Украине ПВО: модернизируем оборону быстрее, чем предполагали полгода назад
21:11
НКРЭКУ предлагает правительству утвердить тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 грн/кВт-ч
20:55
В Мариуполе в районе Азовстали прогремели два взрыва, - советник мэра
20:33
В Великобритании пара потратила более $250 тысяч, чтобы убрать граффити Бэнкси из своего дома
20:05
OPINION
Неоплаченные долги душат. А дареное редко бывает чистым подарком
20:02
Украина способна победить Россию, а мир должен все для этого сделать, - Джордж Буш-младший
20:00
Обзор
Победные новости 457 дня войны: почти полсотни ракет и миллион патронов от Канады, пограничники отбили атаку оккупантов на Авдеевском направлении
20:00
Обзор
"Шахтер" – чемпион? Состав сборной Украины по футболу и соперницы наших теннисисток на "Ролан Гаррос": Обзор событий украинского спорта за 20-26 мая
19:52
Послы ЕС согласовали санкции против граждан Молдовы, причастных к дестабилизации страны
19:26
Экс-посол США назвал механизм, благодаря которому удастся привлечь Путина к ответственности
19:00
В Донецкой области российские военные грабят частные дома под предлогом "контрдиверсионных мероприятий"
18:56
Эксклюзив
Появилось понимание, что войну можно переносить в РФ и апокалипсиса не произойдет, - военный эксперт Черник
18:49
Эксклюзив
Виталий Портников
Призываю политиков и журналистов говорить правду своим соотечественникам о возможных вариантах развития событий, - Портников
18:45
Обзор
От "Миссии Кандагар" до "Рисков и побочных эффектов": что посмотреть на выходных
18:14
Россияне нанесли удар авиабомбой по Донетчине: разрушен клуб, где проводили Нью-Йоркский литературный фестиваль
18:11
Офицер ВСУ Штефан показал новое видео с Залужным и обратился к российским пропагандистам
18:01
OPINION
"В Украине даже воздух другой..."
17:53
"Тугой с мячом": экс-футболист МЮ жестко раскритиковал игру Мудрика в последнем матче "Челси"
17:52
Папа Римский заявил, что возвращение Россией оккупированных территорий в Украину является "политической проблемой"
17:49
В Бахмуте и Авдеевке остаются 8 детей, родители категорически отказываются эвакуироваться
17:48
Жительнице Мелитополя, работавшей "замминистра образования" у оккупантов, сообщили о подозрении
17:46
Украину могут взять в НАТО даже с оккупированными территориями, как это было с Западной Германией – NYT
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV