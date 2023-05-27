Об этом шла речь во время встречи в Брюсселе главы Минцифры Михаила Федорова и заместителя Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Дэвида ван Вила, информирует пресс-служба правительства.

Сейчас Украина остается идеальной площадкой для тестирования и разработки лучших решений defense-tech. Именно поэтому НАТО заинтересована в сотрудничестве и уже рассматривает возможности поддержки украинских военных продуктов. В частности, разработок defense tech кластера Brave1.

"Вместе с украинской храбростью мы отмечаем творчество, ловкость и инновации, воплощающие Вооруженные силы Украины. НАТО поддерживает Украину, в частности, в ее инновационных усилиях. Как любители военного времени, стартапы и неправительственные организации помогают побеждать российского агрессора сегодня, так же мы видим путь к мощной украинской инновационной экосистеме в экономическом развитии страны завтра", — сказал помощник Генсека НАТО по новым вызовам безопасности Дэвид Ван Вил.

Минцифры и НАТО приступят к двум направлениям: экспертная поддержка НАТО украинских решений двойного назначения и поиск способов финансирования украинских инноваций, которые принесут пользу Украине и Альянсу. Также в 2022 году Североатлантический союз начал Фонд инноваций НАТО по развитию технологий. Фонд планирует инвестировать 1 миллиард евро в стартапы, разрабатывающие технологии двойного назначения, которые являются приоритетными для НАТО. Он начинает активную работу уже в этом году.

В правительстве отмечают, что у Украины уже есть совместные наработки с НАТО. Система ситуационной осведомленности Delta, отражающая поле боя в реальном времени, была создана в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны по стандартам НАТО.

"Это самая большая война со времен Второй мировой и одновременно – самая технологичная война в истории человечества. Особую роль в противостоянии врагу, в разы превосходящему по количеству вооружений и личного состава, играют именно инновации. Начало Диалога по инновациям между Украиной и НАТО – важный шаг, который выведет взаимодействие нашей страны и Альянса на новый уровень. Мы также готовы делиться опытом с союзниками. Ведь уже больше года используем инновации в условиях реальных боевых действий", – отметил Михаил Федоров.

Чиновники ожидают закрепления договоренностей по инновациям по результатам саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле на уровне глав государств и правительств Альянса.