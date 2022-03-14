Минцифры просит украинцев не перегружать мобильные сети для сохранения стабильной связи
Министерство цифровой трансформации просит не перегружать мобильные сети, чтобы оставаться постоянно на связи
"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом. А также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно. Но, чтобы связь работала стабильно, призываем украинцев уменьшить нагрузку на мобильные сети", - написали в Минцифре, передает " Еспресо. TV ".
Как это сделать?
Всегда по возможности подключаться к Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным Интернетом.
Выключать (https://t.me/mintsyfra/2701) функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.
Старайтесь по возможности смотреть видео в меньшем качестве.
Уменьшите время видеоконференций до минимума.
Не загружайте большие файлы фильмы, игры и т.д.
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