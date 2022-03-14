Минцифры просит украинцев не перегружать мобильные сети для сохранения стабильной связи

"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом. А также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно. Но, чтобы связь работала стабильно, призываем украинцев уменьшить нагрузку на мобильные сети", - написали в Минцифре, передает " Еспресо. TV ".

Как это сделать?

Всегда по возможности подключаться к Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным Интернетом.

Выключать (https://t.me/mintsyfra/2701) функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.

Старайтесь по возможности смотреть видео в меньшем качестве.

Уменьшите время видеоконференций до минимума.

Не загружайте большие файлы фильмы, игры и т.д.

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