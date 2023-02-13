Минцифры просит НБУ запустить электронную гривню уже в этом году
Минцифры просит Национальный банк Украины ускорить запуск электронной гривни, чтобы проект заработал уже в этом году, а не в 2024-м, как планировалось
Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
У министра спросили, развивается ли сейчас как-то проект е-гривни.
"Он развивается, недавно мне презентовали на базе продукта Stellar электронную гривню. Они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств. Я написал письмо Нацбанку о том, что надо ускорить процесс развития электронной гривни. По законодательству, в 2024 году НБУ уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, а не откладывать на следующий", – ответил Федоров.
По его словам, сейчас идет коммуникация с Нацбанком и бизнесом, "это тоже безусловно произойдет".
- Ранее Федоров рассказал о преимуществах электронной гривни .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.17
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.65
- Актуальное
- Важное