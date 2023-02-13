Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

У министра спросили, развивается ли сейчас как-то проект е-гривни.

"Он развивается, недавно мне презентовали на базе продукта Stellar электронную гривню. Они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств. Я написал письмо Нацбанку о том, что надо ускорить процесс развития электронной гривни. По законодательству, в 2024 году НБУ уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, а не откладывать на следующий", – ответил Федоров.

По его словам, сейчас идет коммуникация с Нацбанком и бизнесом, "это тоже безусловно произойдет".